Задача. Ділянку для картоплі завдовжки 40 м і 10 м господар вкоротив на 5 м і звузив н?? 3 м. На скільки квадратних метрів зменшилась площа ділянки?
Математика
Задача. Ділянку для картоплі завдовжки 40 м і 10 м господар вкоротив на 5 м і звузив н?? 3 м. На скільки квадратних метрів зменшилась площа ділянки?
Ответ(ы):
Гость:
1)40*10=400 м² площадь участка до уменьшения 2)40-5=35 м новая длина участка 3)10-3=7 м новая ширина участка 4)35*7=245 м² площадь участка после уменьшения 5)400-245=155 м² Ответ: на 155 м² уменьшилась площадь участка.
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