Задача. Ділянку для картоплі завдовжки 40 м і 10 м господар вкоротив на 5 м і звузив н?? 3 м. На скільки квадратних метрів зменшилась площа ділянки?

Математика

Задача. Ділянку для картоплі завдовжки 40 м і 10 м господар вкоротив на 5 м і звузив н?? 3 м. На скільки квадратних метрів зменшилась площа ділянки?

Автор: Гость