Задача. Ділянку для картоплі завдовжки 40 м і 10 м господар вкоротив на 5 м і звузив н?? 3 м. На скільки квадратних метрів зменшилась площа ділянки?

Математика
Задача. Ділянку для картоплі завдовжки 40 м і 10 м господар вкоротив на 5 м і звузив н?? 3 м. На скільки квадратних метрів зменшилась площа ділянки?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1)40*10=400 м² площадь участка до уменьшения                                              2)40-5=35 м новая длина участка                                                                     3)10-3=7 м новая ширина участка                                                                     4)35*7=245 м² площадь участка после уменьшения                                         5)400-245=155 м²                                                                                               Ответ: на 155 м² уменьшилась площадь участка.              
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