Найди правила по которому записан каждый ряд чисел. запиши еще три числа по каждому ряду 17. 24. 31. 38. 68. 62. 56. 50.
Математика
Найди правила по которому записан каждый ряд чисел. запиши еще три числа по каждому ряду 17. 24. 31. 38. 68. 62. 56. 50.
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