ЯЗЫК Pascal Какое значение будет иметь переменная x после выполнения операторов x:=10; x:=x+3
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ЯЗЫК Pascal Какое значение будет иметь переменная x после выполнения операторов x:=10; x:=x+3
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Гость:
X =13 ______________________________
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