Морфологические признаки слова солнце
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Морфологические признаки слова солнце
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Солнце-имя сущ. Морфологические признаки1. Нач. форма - солнце2. Постоянные признаки:1) нарицательно2) неодушевленное 3) средний род4) 2 склонение3. Непостоянные признаки:1) именит. падеж2) единств. число 3. Сущ. "солнце" выполняет функцию (зависит от предложения)
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