2-6(x-1)=3-4(2x-x) решите срочно
Математика
2-6(x-1)=3-4(2x-x) решите срочно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2-6х+6=3-8х+4х 8-6х=3-4х 4х-6х=3-8 -2х=-5 х=2,5
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