Найдите словосочетания «дееприч. + сущ.» с главным словом деепричастием 1. Открыв мне 2. Придя вечером 3. Приютив друзей 4. Радуясь встрече
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Найдите словосочетания «дееприч. + сущ.» с главным словом деепричастием 1. Открыв мне 2. Придя вечером 3. Приютив друзей 4. Радуясь встрече
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вроде как 3. Приютив друзей и 4. Радуясь встрече.
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