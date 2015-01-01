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Идёт по дороге какой род и окончания какое
Русский язык
Идёт по дороге какой род и окончания какое
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Женский род,окончание -е
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