If you found $ 150,000, what would you spend it on? Надо ответить, помогите буду оч. благодарен

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If you found $ 150,000, what would you spend it on? Надо ответить, помогите буду оч. благодарен
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
If I faund 150000 $ i wont buy my family Plane . And we'll fly on a wild island
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