If you found $ 150,000, what would you spend it on? Надо ответить, помогите буду оч. благодарен
Английский язык
If you found $ 150,000, what would you spend it on? Надо ответить, помогите буду оч. благодарен
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
If I faund 150000 $ i wont buy my family Plane . And we'll fly on a wild island
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
История
Математика
Укажите пропущенное значение числителя и знаменателя при котором данная запись будет верной номер 191 и192
Обществознание