Какова роль личности в развитии общества?

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Роль общества практически никакой. Личность - это долгая работа над собой в направлении духовного развития. Личность не имеет ничего общего с олигархом. Далеко не в каждом городе есть личность. Многие религии скрывают пути развития личности, потому что им не нужны личности, им нужны рабы. Как стать личностью описано в ведической культуре. Первый шаг развития личности был изложен в славянской буквице (сейчас буквица заменена азбукой) и он начинался первой буквой Аз - я духовное чему соответствовал образ бога-предка живущего и созидающего на земле и ты доразумевай, что твои возможности идентичны возможностям бога-предка. Это и есть начало зарождения личности, а передаваться эти знания тебе должны от семьи но никак ни от общества.