Где жили древние арабы
История
Где жили древние арабы
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Ара́бы (араб. عرب) — группа народов семитской этноязыковой группы, населяющих государства Ближнего Востока и Северной Африки. Арабы говорят на арабском языке и используют арабское письмо. Численность арабов составляет около 430-450 млн человек. Более 90 % арабов исповедуют ислам, часть —христианство.
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