Игра lt;Я творюgt; добавьте к каждому из глаголов как можно больше имен существительных в творительном падеже, называющих орудия действия. ЯРисую( чем?), в старину люди писали (чем?), пиццу едят (чем), мама убирала пыль в кварт...

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Игра lt;Я творюgt; добавьте к каждому из глаголов как можно больше имен существительных в творительном падеже, называющих орудия действия. ЯРисую( чем?), в старину люди писали (чем?), пиццу едят (чем), мама убирала пыль в квартире (чем),землю можно капать (чем).

Автор: Гость