Игра lt;Я творюgt; добавьте к каждому из глаголов как можно больше имен существительных в творительном падеже, называющих орудия действия. ЯРисую( чем?), в старину люди писали (чем?), пиццу едят (чем), мама убирала пыль в кварт...
Русский язык
Игра lt;Я творюgt; добавьте к каждому из глаголов как можно больше имен существительных в творительном падеже, называющих орудия действия. ЯРисую( чем?), в старину люди писали (чем?), пиццу едят (чем), мама убирала пыль в квартире (чем),землю можно капать (чем).
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я рисую карандашом,фломастером,ручкой. В старину люди писали пером,свинцом.Пиццу едят рукой,вилкой,ножом. Мама убирала пыль в квартире тряпкой,щеткой,пылесосом.Землю можно копать лопатой,тяпкой,экскаватором.
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