Общая масса всех маллекул ДНК в 46 хромосомах одной соматической клетки человека составляет около 6х10^-9. Определите чему равна масса всех маллекул Днк в спермотозоиде и в соматической клетке перед началом деления и после его ...
Биология
Общая масса всех маллекул ДНК в 46 хромосомах одной соматической клетки человека составляет около 6х10^-9. Определите чему равна масса всех маллекул Днк в спермотозоиде и в соматической клетке перед началом деления и после его окончания
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
M(в сперматозоиде)= Т.к. в половые клетки гаплоидны (n) Перед делением m=12*10^(-9),тк в интерфазе происходит удвоение (2n4c) после его окончания m=6*10^(-9)
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