Общая масса всех маллекул ДНК в 46 хромосомах одной соматической клетки человека составляет около 6х10^-9. Определите чему равна масса всех маллекул Днк в спермотозоиде и в соматической клетке перед началом деления и после его ...

Биология

Общая масса всех маллекул ДНК в 46 хромосомах одной соматической клетки человека составляет около 6х10^-9. Определите чему равна масса всех маллекул Днк в спермотозоиде и в соматической клетке перед началом деления и после его окончания

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