На свете все на все похоже

Русский язык
На свете все на все похоже
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это загадка?Или что,я не поняла!По ясней можно
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