морфологический разбор 4 существительных Сквозь волнистые туманы проберается луна, на печальные поляны льет печально свет она.

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морфологический разбор 4 существительных Сквозь волнистые туманы проберается луна, на печальные поляны льет печально свет она.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Начальная форма: ЛУНА Часть речи: существительное Грамматика: единственное число, женский род, именительный падеж, неодушевленное Формы: луна, луны, луне, луну, и т.д Начальная форма: ПОЛЯНА Часть речи: существительное Грамматика: единственное число, женский род, именительный падеж, неодушевленное Формы: поляна, поляны, поляне, поляну, поляной, поляною... Начальная форма: СВЕТА Часть речи: существительное Грамматика: слово обычно не имеет множественного числа, женский род, имя, множественное число, одушевленное, родительный падеж Формы: света, светы, свете, свету,
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