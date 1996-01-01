Назовите жанровые особенности хора "на кого ты нас покидаешь"

Музыка
Назовите жанровые особенности хора "на кого ты нас покидаешь"
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КОЛЛЕКЦИИРесурс:Опера "Борис Годунов". Пролог. Картина 1. Хор "На кого ты нас покидаешь" (N 236000)   Вид ЦОР:Аудиофрагмент Поставщик ЦОР:ООО "БМГ Россия" Аннотация:Народ падает на колени и взывает: «На кого ты нас покидаешь, отец!». Пока пристав отлучается, в народе перебранка, бабы поднимаются с колен. Народ не понимает, «чего орем?». Отдельные голоса из хора: «Митюх, а Митюх, чево орём? МИТЮХА. Вона! Почём я знаю!» Пристав вновь появляется. Завидя его бабы опускаются на колени... Прежняя неподвижность толпы. Длительность воспроизведения:2:59 (минуты:секунды) Дополнительные параметры: музыка Автор произведения:Мусоргский М.П.  Жанр:опера  Эпоха, стиль, направление:русский реализм  Дата создания:1872  Исполнитель:Хор и оркестр Государственного академического Большого театра СССР. Дирижер А.Мелик-Пашаев. (И.Петров, В.Клепацкая, Т.Сорокина, Е.Вербицкая, Г.Шульгин, А.Иванов, М.Решетин, В.Ивановский, И.Архипова, Е.Кибкало, А.Гелева, Н.Захаров. В.Борисенко, А.Григорьев, Л.Ктиторов, А.Мишутин, В.Валайтис, Ю.Галкин, А.Иванова/В.Смирнова)  Дата исполнения:1962  Место исполнения:Москва  Дата записи:1996  Инструмент:Солисты, хор и оркестр  Название фирмы:Мелодия
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