Хто добере бiльше антонімів ,

Гость: Гость:

Баба-дід багатолюдно - безлюдно антоніми - синоніми відгатка - загадка всюде- ніде перший - останій песенізм - оптинізм після - до південий - північний хаотичний - упорядкований чужий - рідний чужина - батьківщина холодно - гаряче