Хто добере бiльше антонімів ,

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Хто добере бiльше антонімів ,
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Автор: Гость
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Гость:
Баба-дід багатолюдно - безлюдно антоніми - синоніми відгатка - загадка  всюде- ніде перший  - останій песенізм - оптинізм після - до південий - північний хаотичний - упорядкований чужий - рідний  чужина - батьківщина холодно - гаряче
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