Хто добере бiльше антонімів ,
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Хто добере бiльше антонімів ,
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Баба-дід багатолюдно - безлюдно антоніми - синоніми відгатка - загадка всюде- ніде перший - останій песенізм - оптинізм після - до південий - північний хаотичний - упорядкований чужий - рідний чужина - батьківщина холодно - гаряче
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