Какой тип ветвления у медуницы лекарственной?

Биология
Какой тип ветвления у медуницы лекарственной?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У медуницы лекарственной -- симподиальное ветвление. 
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