Подпиши материки и укажите штриховкой разного цвета их части, расположенные в соответствующих полушариях земли(Северном,Южном,Западном и восточном).Внесите соответствующие условные знаки в легенду карты

География
Подпиши материки и укажите штриховкой разного цвета их части, расположенные в соответствующих полушариях земли(Северном,Южном,Западном и восточном).Внесите соответствующие условные знаки в легенду карты
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Материки: Евразия, Северная Америка,Южная Америка,Антарктида, Австралия, Африка.
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