Подпиши материки и укажите штриховкой разного цвета их части, расположенные в соответствующих полушариях земли(Северном,Южном,Западном и восточном).Внесите соответствующие условные знаки в легенду карты

География

Подпиши материки и укажите штриховкой разного цвета их части, расположенные в соответствующих полушариях земли(Северном,Южном,Западном и восточном).Внесите соответствующие условные знаки в легенду карты

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