Порівняти дроби 1. 2,46 і 15,3-14,29 2. 9,356 і 2,38+6,25
Математика
Порівняти дроби 1. 2,46 і 15,3-14,29 2. 9,356 і 2,38+6,25
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1.2,46>15,3-14,29 2.9,356>2,38+6,25
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