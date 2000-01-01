109. Миграционную проблему Франции представляют А. Арабы Б. Турки В. Афроамериканц?? 110. Главой Германии является А. Президент Б. Премьер – министр (канцлер) В. Император (кайзер) 111. Современная Япония это… А. Монар...

История

109. Миграционную проблему Франции представляют А. Арабы Б. Турки В. Афроамериканц?? 110. Главой Германии является А. Президент Б. Премьер – министр (канцлер) В. Император (кайзер) 111. Современная Япония это… А. Монархия абсолютная Б. Парламентская монархия Б. Президентская республика 112. Японская экономика сделала ставку на.. А. Экспорт сырья Б. Закрытие страны В. Высокие технологи 113. Глава современной Германии А. Г. Шрёдер Б. Г. Коль В. А. Меркель 114. Объединение Германии А. 1990 Б. 1991 В. 1999 115. Президент Франции с 2007 года А. Жак Ширак Б. Франсуа Миттеран В. Николя Саркози 116. Во внешней политике Великобритания ориентирована… А. На Россию Б. На США В. На Францию 117. Политические партии Великобритании А. ХДС И ХСС Б. Демократы и республиканцы В. Консерваторы и лейбористы 118. Идея концепции «глобального лидерства» Б. Клинтона А. Невмешательство США в мировую политику Б. США в целом моделирует мировую политико – экономическую систему В. Нет верного ответа 119. Интервенция США в 2000 годы в… А. Ираке и Иране Б. Ираке и Афганистане В. Иране и Афганистане 120. Президент США с 2000 по 2008 год А. Д. Буш (старший) Б. Д. Буш (младший) В. Б. Клинтон

Автор: Гость