Помогите!! Товарищем ем это окончание или суффикс? Дою 15 балов спасибо лучший отве?? и 5 звезд

Русский язык
Помогите!! Товарищем ем это окончание или суффикс? Дою 15 балов спасибо лучший отве?? и 5 звезд
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Гость:
Окончание )))поставь как лучшее
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