Помогите!! Товарищем ем это окончание или суффикс? Дою 15 балов спасибо лучший отве?? и 5 звезд

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Помогите!! Товарищем ем это окончание или суффикс? Дою 15 балов спасибо лучший отве?? и 5 звезд

Автор: Гость