Даю 30 баллов!!! Утворити iменники в дужках в прикметники. . Понад тисячу рокiв тому схiднi слов'яни утворили велику державу (Киïв) Русь- одну з наймогутнiших держав того часу. На берегах Днiпра височiв славетний Киïв iз роз...

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Даю 30 баллов!!! Утворити iменники в дужках в прикметники. . Понад тисячу рокiв тому схiднi слов'яни утворили велику державу (Киïв) Русь- одну з наймогутнiших держав того часу. На берегах Днiпра височiв славетний Киïв iз розкiшним княжим двором, величним (Софiя) собором. (Киïв) купцi на своïх човнах допливали до (Кавказ) берегiв.

Автор: Гость