Даю 30 баллов!!! Утворити iменники в дужках в прикметники. . Понад тисячу рокiв тому схiднi слов'яни утворили велику державу (Киïв) Русь- одну з наймогутнiших держав того часу. На берегах Днiпра височiв славетний Киïв iз роз...

Українська мова
Даю 30 баллов!!! Утворити iменники в дужках в прикметники. . Понад тисячу рокiв тому схiднi слов'яни утворили велику державу (Киïв) Русь- одну з наймогутнiших держав того часу. На берегах Днiпра височiв славетний Киïв iз розкiшним княжим двором, величним (Софiя) собором. (Киïв) купцi на своïх човнах допливали до (Кавказ) берегiв.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Київську 2)Софіївським 3)Київські 4)Кавказьких
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