В чём особенность этого предложения: мама и папа вернулись с работы поздно, но мы всё равно посмотрели всей семьёй новый фильм.
Русский язык
В чём особенность этого предложения: мама и папа вернулись с работы поздно, но мы всё равно посмотрели всей семьёй новый фильм.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мы посмотрели всей семьёй новый фильм (не смотря на что? ), не смотря на то, что мама и папа вернулись с работы поздно
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