Найти два числа, если одно из них составляет 3/10 другого , а их разность равна 35.

Математика
Найти два числа, если одно из них составляет 3/10 другого , а их разность равна 35.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х 2 число  3/10х=0,3х- 2число  х-0,3х=35  0,7х=35  х=35:0,7=50  50 2 число     50*0,3=15 1 число
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