Найти два числа, если одно из них составляет 3/10 другого , а их разность равна 35.
Математика
Найти два числа, если одно из них составляет 3/10 другого , а их разность равна 35.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х 2 число 3/10х=0,3х- 2число х-0,3х=35 0,7х=35 х=35:0,7=50 50 2 число 50*0,3=15 1 число
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