Вопрос не по д/з! Ребят, как-то скучно (((... Я ищу собеседника/цу по интернету. 10-12 ??ет. Чтобы разговаривать на любые темы)) Заранее спасибо!
Другие предметы
Вопрос не по д/з! Ребят, как-то скучно (((... Я ищу собеседника/цу по интернету. 10-12 ??ет. Чтобы разговаривать на любые темы)) Заранее спасибо!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10-12,а старше возрастом не интересны?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Выписать имена существительные которые изменяются по числам подобрать к словам проверку зерно весна луна сметана спина седло метро сосна пальто кеф...
Английский язык
Помогите срочно нужно ПОЖАЛУЙСТА 4. Use the correct pronounce 1. These bikes belong to us. They are ___________ bikes. 2. The cat belongs to me...