Вопрос не по д/з! Ребят, как-то скучно (((... Я ищу собеседника/цу по интернету. 10-12 ??ет. Чтобы разговаривать на любые темы)) Заранее спасибо!

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Вопрос не по д/з! Ребят, как-то скучно (((... Я ищу собеседника/цу по интернету. 10-12 ??ет. Чтобы разговаривать на любые темы)) Заранее спасибо!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10-12,а старше возрастом не интересны?
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