Как правильно перенисти мальчики будут петь на сцене
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Как правильно перенисти мальчики будут петь на сцене
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Маль-чи-ки бу-дут петь на сце-не
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