Помогите с задочой.Периметр равен 48 метров.Найди площадь квадрата.

Математика
Помогите с задочой.Периметр равен 48 метров.Найди площадь квадрата.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
48/4=12м. 12×12=144м^2.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
В чём особенность этого предложения: мама и папа вернулись с работы поздно, но мы всё равно посмотрели всей семьёй новый фильм.
Ответить
Русский язык
Как правильно перенисти мальчики будут петь на сцене
Ответить
Математика
Найти два числа ,если одно из них составляет 3/10 другого,а их разность равна 35
Ответить
Другие предметы
Вопрос не по д/з! Ребят, как-то скучно (((... Я ищу собеседника/цу по интернету. 10-12 ??ет. Чтобы разговаривать на любые темы)) Заранее сп...
Ответить
Русский язык
Выписать имена существительные которые изменяются по числам подобрать к словам проверку зерно весна луна сметана спина седло метро сосна пальто кеф...
Ответить