Помогите с задочой.Периметр равен 48 метров.Найди площадь квадрата.
Математика
Помогите с задочой.Периметр равен 48 метров.Найди площадь квадрата.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
48/4=12м. 12×12=144м^2.
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