Появление и развитие иудаизма в россии реферат

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Возникновение и развитие иудаизма стало настоящей революцией для всего человечества, так как он стал первой монотеистической религией, на основе которой стали возникать другие. Главной предпосылкой к возникновению и развитию иудаизма стала Вера патриархов. Патриархи были прародителями еврейского народа, а Авраам – один из них, он стал зачинателем новой религии. Еще отец Авраама поклонялся иным, языческим богам. Но тут впервые после изгнания первых людей из рая бог обратился к человеку. И сказал бог Адаму, чтобы тот пошел в Ханаан. Потомство Авраама должно стать великим народом, проживающим на землях от Египетской до реки Ефрат. Договор между богом и Авраамом был заключен с помощью завета. Патриархами считаются Авраам и его отец с внуком – Исаак и Иаков.