Изложите свою мысль из высказывания.Приведите необходимые аргументы для обоснов??ния своей позиции. "Цель политики-достижение блага"
Обществознание
Изложите свою мысль из высказывания.Приведите необходимые аргументы для обоснов??ния своей позиции. "Цель политики-достижение блага"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
общее благо — это высшая цель развития государства — то, ради чего государство создается.Аристотель определил государство как общение, организованное ради общего блага. Для Гегеля государство — благо и "сверхценность". "Государство есть действительность нравственной идеи".Таким образом, в теории общее благо связывает государство и нравственность.Все это, однако, справедливо при одном условии — когда государство признается высшей формой социальной организации. Однако именно этот статус государства в современном мире пошатнулся. И здесь два главных тренда. Первый — это логика развития политического либерализма, второй — глобализация. Политический либерализм подрывает государство "снизу", глобализация наступает на государство "сверху". Знаменательно, что обе тенденции ставят одновременно вопрос о пересмотре идеи общего блага.
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