(3,7x-1,24)*2,5=8 решить
Математика
(3,7x-1,24)*2,5=8 решить
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(3,7х-1,24)*2,5=8 3,7х-1,24=8:2,5 3,7х-1,24=3,2 3,7х=3,2+1,24 3,7х=4,44 х=4,44:3,7 х=1,2
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