Дано: mр-ра(HCl)=80г W=9 процентов +Zn V(H2 индекс 2)-?
Химия
Дано: mр-ра(HCl)=80г W=9 процентов +Zn V(H2 индекс 2)-?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Найдем массу кислоты в растворе. m(HCl) = m(р-ра)*w = 0,09*80 = 7,2 (г) Отсюда n(HCl) = m(HCl)/M(HCl) = 7,2/36,5 = 0,197 (моль) Тогда по ур-нию реакции: Zn + HCl = ZnCl₂ + H₂ n(HCl) = n(H₂) = 0,197 (моль) Тогда V(H₂) = Vm*n(H₂) = 2*0,197 = 0,3945 (л)
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