Какие главные цели можно поставить проекту если его название : ЗНАЧЕНИЕ ЖИВОТНЫХ ?? ПРИРОДЕ плюс гипотеза актуальность и задачи

Биология
Какие главные цели можно поставить проекту если его название : ЗНАЧЕНИЕ ЖИВОТНЫХ ?? ПРИРОДЕ плюс гипотеза актуальность и задачи
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это пресмыкаюшиеся а так биотические и абиотические
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