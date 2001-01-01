Ответить на тест 95. Процесс всевозрастающего воздействия различных факторов международного значения (например, тесных экономических и политических связей, культурного и информационного обмена) на социальную действительность в...

История

Ответить на тест 95. Процесс всевозрастающего воздействия различных факторов международного значения (например, тесных экономических и политических связей, культурного и информационного обмена) на социальную действительность в отдельных странах А. Глобализация Б. Антиглобализация В. Национальная идентификация 96. Что такое ТНК А. Транснациональные конфликты- политические тенденции современного мира Б. Транснациональные корпорации – крупнейшие международные экономические компании В. Транснациональный концорциум – политическая партия 97. Урбанизация – это… А. Рост сельского населения Б. Рост городов и городского населения В. Бесконтрольные миграционные потоки 98. Проблема мировой глобализации А. Расслоение уровня жизни в разных странах Б. Голод В. Войны Г. Всё перечисленное 99. Одна из характеристик глобализационного процесса. А. Равенство возможностей Б. Справедливое распределение ресурсов В. Нет верного ответа 100. Одна из последствий деятельности ТНК А. Загрязнение экологии Б. Борьба с последствиями глобализации В. Поддержка отсталых стран мира 101.Политический курс США А. Глобализм и мировое лидерство Б. Интеграция в общеевропейское пространство В. «Мир во всём мире» 102. Политические партии США А. ХДС И ХСС Б. Демократы и республиканцы В. Консерваторы и лейбористы 103. Президент США с 1992 по 2000 год А. Д. Буш (старший) Б. Д. Буш (младший) В. Б. Клинтон 104. Крупнейшая террористическая атака на США была… А. 11.09. 2001 Б. 21. 12. 2001 В. 19. 03. 2003 105. Страны - наиболее вероятные «очаги опасности» для США, (по заявлению Д. Буша – мл.) А. Россия, Индия, Китай Б. Ирак, Иран, Афганистан, КНДР В. Англия, Франция, Германия 106. Великобритания по форме правления А. Парламентская республика Б. Президентская республика В. Парламентская монархия 107. Действующий премьер - министр Великобритании А. Дэвид Кэмерон Б. Энтони Блэр В. Маргарет Тэтчер 108. Политическая система Франции А. Президентская республика, многопартийность Б. Президентская республика, однопартийная система В.Парламентская монархия с двухпартийной системой ответить на тест

Автор: Гость