Помогите с задачой... Периметр квадрата равен 48 метров.Сколько площадь квадрата?Напишите решение пожалуста
Математика
Помогите с задачой... Периметр квадрата равен 48 метров.Сколько площадь квадрата?Напишите решение пожалуста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
48:4=12(см)-1 сторона 12•12=144(см2)
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