2 вариант В кинотеатре на одном ряду сидят пять девушек. У Саши русый цвет волос. Она работает продавцом. У той девушки, что сидит посередине — красная блузка. Катя - брюнетка. Таня, у которой оранжевая блузка, сидит сразу слев...
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2 вариант В кинотеатре на одном ряду сидят пять девушек. У Саши русый цвет волос. Она работает продавцом. У той девушки, что сидит посередине — красная блузка. Катя - брюнетка. Таня, у которой оранжевая блузка, сидит сразу слева от той, которая работает продавцом. Непосредственно справа от менеджера, сидит девушка, обутая в босоножки. Ира обута в туфли. Рядом с администратором – девушка в желтой блузке. Девушка с рыжим цветом волос обута в сандалии. У Даши каштановый цвет волос и она сидит сразу справа от той, которая носит босоножки. Девушка в синей блузке носит сабо. Девушка в белой блузке сидит по соседству с той, у которой каштановые волосы. С краю сидит повар. Красная блузка у блондинки. Повар и администратором сидят рядом. Русые волосы у той девушки, которая обута в сабо. Кто носит балетки? Кто работает секретарем?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сидят: Таня Саша Ира Катя Даша оранж блуза синяя красная белая жёлтая секретарь продавец менедж. админист. повар сандалии сабо туфли босонож балетки рыжая русые блонд брюнетка каштан Даша носит балетки, Таня секретарь
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