2 вариант В кинотеатре на одном ряду сидят пять девушек. У Саши русый цвет волос. Она работает продавцом. У той девушки, что сидит посередине — красная блузка. Катя - брюнетка. Таня, у которой оранжевая блузка, сидит сразу слев...

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2 вариант В кинотеатре на одном ряду сидят пять девушек. У Саши русый цвет волос. Она работает продавцом. У той девушки, что сидит посередине — красная блузка. Катя - брюнетка. Таня, у которой оранжевая блузка, сидит сразу слева от той, которая работает продавцом. Непосредственно справа от менеджера, сидит девушка, обутая в босоножки. Ира обута в туфли. Рядом с администратором – девушка в желтой блузке. Девушка с рыжим цветом волос обута в сандалии. У Даши каштановый цвет волос и она сидит сразу справа от той, которая носит босоножки. Девушка в синей блузке носит сабо. Девушка в белой блузке сидит по соседству с той, у которой каштановые волосы. С краю сидит повар. Красная блузка у блондинки. Повар и администратором сидят рядом. Русые волосы у той девушки, которая обута в сабо. Кто носит балетки? Кто работает секретарем?

Автор: Гость