Найти корни уравнения (2x-1)(2x+1)_x(1-x)=2x(x+1)
Математика
Найти корни уравнения (2x-1)(2x+1)_x(1-x)=2x(x+1)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X1 = 3-корень из 21/6 x2 = 3 + корень из 21/6
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