Отметь памятник, о котором писал А.С. Пушкин. На пиши, где и по чьему велению он сооружён. ...И прямо в тёмной вышине Над ограждённою скалою Кумир с простёртою рукою Сидел на бронзовом коне
Окружающий мир
Отметь памятник, о котором писал А.С. Пушкин. На пиши, где и по чьему велению он сооружён. ...И прямо в тёмной вышине Над ограждённою скалою Кумир с простёртою рукою Сидел на бронзовом коне
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Он вроде сооружен по повелению Екатерины Великой ( Второй) Она правила после Петра Великого (Первого)медный всадник в Питере посвящён Петру
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