Отметь памятник, о котором писал А.С. Пушкин. На пиши, где и по чьему велению он сооружён. ...И прямо в тёмной вышине Над ограждённою скалою Кумир с простёртою рукою Сидел на бронзовом коне

Окружающий мир

Отметь памятник, о котором писал А.С. Пушкин. На пиши, где и по чьему велению он сооружён. ...И прямо в тёмной вышине Над ограждённою скалою Кумир с простёртою рукою Сидел на бронзовом коне

Автор: Гость