Заполнить массив и вывести на печать следующим образом 5 6 7 8 9 10 5 6 7 8 9 5 6 7 8 5 6 7 5 6 5 пятёрки должны быть по главной диагонали

Получить на экране значения, показанные в задании, используя при этом массив (хотя он здесь совершенно не нужен), можно так: const n=6; var a:array [1..n] of integer; i,j:integer; begin for i:=1 to n do a[i]:=i+4; for j:=0 to 5 do begin write('':3*j); for i:=1 to n-j do write(a[i]:3); writeln; end; end. Результат: 5 6 7 8 9 10 5 6 7 8 9 5 6 7 8 5 6 7 5 6 5