Заполнить массив и вывести на печать следующим образом 5 6 7 8 9 10 5 6 7 8 9 5 6 7 8 5 6 7 5 6 5 пятёрки должны быть по главной диагонали

Информатика
Заполнить массив и вывести на печать следующим образом 5 6 7 8 9 10 5 6 7 8 9 5 6 7 8 5 6 7 5 6 5 пятёрки должны быть по главной диагонали
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Получить на экране значения, показанные в задании, используя при этом массив (хотя он здесь совершенно не нужен), можно так: const n=6; var a:array [1..n] of integer; i,j:integer; begin for i:=1 to n do a[i]:=i+4; for j:=0 to 5 do  begin  write('':3*j);  for i:=1 to n-j do write(a[i]:3);  writeln;  end; end. Результат:   5  6  7  8  9 10       5  6  7  8  9           5  6  7  8               5  6  7                   5  6                       5
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