Игра Магазин . Ты пришёл в магазин.Узнай массу каждой покупки

Математика
Игра Магазин . Ты пришёл в магазин.Узнай массу каждой покупки
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10грамм так как это красиво звучит
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