Сочинение на тему человек и история в фольклёре в древне реской литературе и в литиратуре 17 века

Литература
Сочинение на тему человек и история в фольклёре в древне реской литературе и в литиратуре 17 века
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Что в древне реской?Что это за литература такая древне реская?
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