Гарышкер созге ангыме кура
Қазақ тiлi
Гарышкер созге ангыме кура
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ғарышкер өте жақсы мамандық. Оның мейрамы 12 сəуірде болады. 5 баллға осы жетер
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