Призинтация на тему родной город 2 класс.

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Проект Проект Мой родной город Мой родной город «Кувандык» «Кувандык» Выполнила: воспитатель старшей группы Тыщенкова Д.А. 2 Цель: систематизация знаний о родном городе. Задачи: -пополнить знания детей о городе, а котором мы живем; -пробудить в детях чувство любви к своему городу, краю, уважение к его традициям и обычаям; -воспитывать уважение к культуре других народов; -развивать потребность детей в освоении окружающего мира путём изучения культурного наследия, с участием родителей 3 Игровая деятельность: -дидактические игры; -сюжетно-ролевая игра «Семья» Познавательное развитие: -экскурсия в краеведческий музей; -занятие «Моя семья»; -беседа «Мой родной город – Кувандык»; Развитие речи: -составление творческих рассказов «Мой любимый уголок Кувандыка»; -беседы с детьми «Я люблю свою маму», «Мы – дружная семья» Ознакомление с художественной литературой: -знакомство со стихотворениями Кувандыкских поэтов о родном городе. Формы и методы работы с детьми: 4 Д/и по ознакомлению с городом «Знатоки Кувандыка»- закрепить знания детей о достопримечательностях города. «Вот моя улица,вот мой дом»-учить детей называть улицы ближайшего окружения. «ЧТО?ГДЕ?КОГДА?»- закрепить представление детей о городе,знать исторические особенности его развития. «Я фотограф»-развивать у детей творческое воображение, стремление «увидеть» и «показать» всем собственный город. «Интервью»-учить детей составлять небольшой рассказ «Мой город». «Пройдёмся по улицам города»- учить ориентироваться по карте-схеме города. Закрепить знания о названиях улиц города. 5 Формы и методы работы с родителями: -Беседы с родителями о важности данной проблемы -Изготовление альбомов «Мой родной край», «Семейный герб» -Привлечение родителей к пополнению уголка краеведения -Консультация для родителей -Деловая игра с родителями «Мой родной город Кувандык» 6 Формы работы с родителя ми Анкетир ование Индивиду альные консульта ции Родитель ское собрание Экскурсии,т ур.походы Создание развиваю щей среды Беседы Выставки Праздики, развлечен ия,досуги 7 Тематический план работы ТемаСвязь с другими видами деятельности Сроки выполнения «Моя семья»Рассказы детей о членах семьи на основе личного опыта. Рисование на тему: «Моя семья». Беседы на тему:»Где мы отдыхали летом»(рассматривание фотографий). С/и «Семья» Декабрь- январь «Очень я люблю маму милую мою» Составление рассказов на тему: «За что я люблю свою маму. Как я помогаю ей» Рисование портрета «Моя мама». Изготовление подарка маме. Семейные посиделки вместе с мамой. Февраль- март «Мой район и город в котором я живу» Экскурсия по району и городу (с родителями). Рассматривание фотографий с изображением самых знаменитых мест в районе, городе. Изготовление альбомов «Природа моего края», «Город моего будущего», «Мой любимый уголок в городе» С.Р.И. «Почта» (знание домашнего адреса) Апрель -май