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В первой половине 16 века Христофор Колумб открыл?
История
В первой половине 16 века Христофор Колумб открыл?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Америку Колумб открыл
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