Корень 4 степени из 0,0625-корень 5 степени из -243

Алгебра
Корень 4 степени из 0,0625-корень 5 степени из -243
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