Растояние молекул твердого, жидкого и газообразного
Физика
Растояние молекул твердого, жидкого и газообразного
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В газообразном-движутся рандомно, врубаются В жидком-движутся в соответствии друг с другом В твердом - не движутся.
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