Перепишите и переведите на русский язык следующие предложения, обращая внимание ??а бессоюзные подчинения. 1. The experts said the new model could now be used for mass production. 2. We hope you will overcome the difficulties y...
Английский язык
Перепишите и переведите на русский язык следующие предложения, обращая внимание ??а бессоюзные подчинения. 1. The experts said the new model could now be used for mass production. 2. We hope you will overcome the difficulties you are confronted with
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Эксперты отметили, что новая модель теперь может быть используется для массового производства.2.Мы надеемся, что вы будете преодолевать трудности, вы сталкиваетесь с .... дальше не знаю...
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