Срочно! Помогите решить пожалуйста! Проволоку длинной 456м разделили на 3 куска пр??чём первый кусок в 4р длиннее третьего, а второй на 114м длине третьего. Найдите длину каждого куска проволоки
Алгебра
Срочно! Помогите решить пожалуйста! Проволоку длинной 456м разделили на 3 куска пр??чём первый кусок в 4р длиннее третьего, а второй на 114м длине третьего. Найдите длину каждого куска проволоки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение: Пусть х м -3 кусок, тогда первый 4х м, а второй х+114 х+4х+х+114=456 6х=342 х=57 метров - третий кусок 57*4=228 м - первый кусок 57+114=171 м - второй кусок Задача: Проволоку длинной 456м. разрезали на 3 куска причем первый кусок в 4...была решена пользователем Вадим На нашем сайте вы сможете найти решения для многих задач, а так же вы сможете спросить задачу.
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