В окружности с центром М проведён диаметр КР. Определите координаты центра окружности и её радиус,если А(-6;-1),В(2;5)

Геометрия
В окружности с центром М проведён диаметр КР. Определите координаты центра окружности и её радиус,если А(-6;-1),В(2;5)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Центр окружности в середине КР- полусумма одноименных координат. радиус равен половине диаметра. длина которого находится по формуле: кв. корень из суммы квадратов разностей одноименных координат.
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