Какое натуральное число надо вставить в место буквы что бы получилось верным равенство m/18=5/9
Математика
Какое натуральное число надо вставить в место буквы что бы получилось верным равенство m/18=5/9
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так как 18=9*2, то и числитель должен быть в два раза больше 5. значит 5*2=10 m=10
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