Найдите значения выражения 4 sin 30 + 2 cos 30 - 6 cos 60 - tg 60
Математика
Найдите значения выражения 4 sin 30 + 2 cos 30 - 6 cos 60 - tg 60
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4*0.5 + 2*0,9 - 6*0.5 - 1.7 = -0.9
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Алгебра
Срочно! Помогите решить пожалуйста! Проволоку длинной 456м разделили на 3 куска пр??чём первый кусок в 4р длиннее третьего, а второй на 114м длин...
Геометрия
В окружности с центром М проведён диаметр КР. Определите координаты центра окружности и её радиус,если А(-6;-1),В(2;5)
Математика